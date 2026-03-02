На Ямале прокуратура начала проверку после подтопления подвалов домов

По поручению прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) организована проверка соблюдения прав жителей Ноябрьска по факту подтопления подвалов многоквартирных домов, а также придомовых территорий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала, подтопление произошло из-за порыва на сетях холодного водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местные СМИ сообщали, что из-за порыва на сетях холодного водоснабжения в Ноябрьске затоплены оказались улицы, подвалы домов и территории рядом с ними. В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям должностных лиц управляющей и ресурсоснабжающей организации при соблюдении законодательства, ремонте и эксплуатации коммунальных сетей, а также оперативности аварийных служб.

«Прокурору Ноябрьска поручено проконтролировать завершение работ и проведение перерасчета платы за холодное водоснабжение»,— заявили в прокуратуре Ямала.