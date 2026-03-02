В Кабардино-Балкарии откроются два молодежных центра и лагерь «Эльбрус»

В 2026 году в курортной зоне Нальчика начнет работу молодежный патриотический лагерь «Эльбрус», помимо этого, планируется открытие двух новых молодежных центров — в Прохладном и Зольском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лагерь станет площадкой для создания отраслевого центров компетенций, военно-патриотического воспитания и подготовки специалистов по туристическим походам.

В «Эльбрусе» будут проводиться образовательные программы и мероприятия, аналогичные тем, что реализуются в центре знаний «Машук».

Наталья Белоштейн