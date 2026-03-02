В Ульяновской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Недельный показатель заболеваемости (с 23 февраля по 2 марта) ниже эпидпорога по совокупному населению на 42,43%. Превышение эпидемического порога не наблюдается ни в одной возрастной группе. Об этом в понедельник сообщило управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Всего, по данным управления, за прошедшую неделю среди населения Ульяновской области зарегистрировано 5908 случаев заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель — 55,53 случая на 10 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже уровня заболеваемости предыдущей недели по региону на 4,24%.

При этом в Ульяновске на прошедшей неделе зарегистрировано 4632 случая заболевания ОРВИ и гриппом (интенсивный показатель на 10 тыс. населения — 75,73), что ниже заболеваемости предыдущей недели на 7% (неделю назад было зафиксировано 4972 случая) и ниже недельного эпидпорога на 51,41%.

В то же время в Димитровграде Ульяновской области (в городе атомщиков надзор за санэпидобстановкой ведет ФМБА) снижение заболеваемости пока не фиксируется. За прошедшую неделю зарегистрировано 1205 случаев ОРВИ и гриппа, в то время как неделей ранее было 1202 случая (интенсивный показатель составил 106,2 случая на 10 тыс. населения).

За минувшую неделю в Димитровграде был зарегистрирован только один новый случай заболеваемости мышиной лихорадкой (геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — ГЛПС), в то время как неделей ранее было восемь случаев. Несмотря на снижение уровня заболеваемости, ситуация с ГЛПС в Димитровграде остается напряженной. Всего с начала года в городе атомщиков зарегистрировано 155 случаев заражения ГЛПС.

Андрей Васильев, Ульяновск