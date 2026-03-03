Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Покупателей могут обязать платить за возврат товаров

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила Минэкономики законодательно закрепить компенсацию расходов продавцов на обратную доставку товаров. Соответствующее письмо, направленное в министерство, организация опубликовала в своем Telegram-канале. Как отмечает председатель совета АУРЭК Евгения Черницкая, ежедневно на пунктах выдачи заказов происходит множество отказов, при этом значительная часть товаров даже не распаковывается. Это приводит к существенным убыткам предпринимателей, поскольку логистика является одной из наиболее затратных статей для малого и среднего бизнеса. Логичным шагом станет переложить эти издержки на покупателя, что будет способствовать повышению осознанности при оформлении покупок, считает госпожа Черницкая.

Ранее Минэкономики предложило ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их установить равные комиссии для иностранных и российских продавцов, а также единые для платформ, банков и ритейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.

Онлайн-площадки уже практикуют платные возвраты. На Wildberries размер платы составляет от 50 до 200 руб. за товар. За возврат платят покупатели с низким процентом или небольшой сумок выкупа, а также те, кто не забрал заказ из ПВЗ в установленный срок.

Алина Мигачёва

