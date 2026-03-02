«Некоторые тенденции уже заметны»

Иран отказывается от переговоров и готов к затяжной войне. США намерены довести операцию до логического завершения. Однако о ее наземной части речь пока не идет. Под иранской атакой ближневосточные НПЗ и нефтепромыслы, в Европе растут цены на газ. Страны Старого Света теперь допускают участие в боевых действиях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад постепенно преодолевает раскол.

Иран явно сменил тактику, теперь удары наносятся больше по инфраструктуре нефтяных монархий Персидского залива, а также военным объектам, в том числе и европейских союзников США. Последние ранее как могли пытались отмежеваться от американо-израильской агрессии, как, впрочем, и арабские соседи. Но не вышло. Теперь речь идет о том, чтобы всем им в той или иной степени вступить в войну. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер все-таки разрешил американским самолетам использовать британские базы на Ближнем Востоке, хотя ранее откровенно Вашингтону отказал.

Дональд Трамп отметился по этому поводу едким комментарием, мол, я разочарован. Что же ты так долго думал, коллега? Раньше мы были все как один в одном строю, а теперь в трудную минуту главный союзник предпочел за мир бороться. Эмманюэль Макрон — в последнее время главный оппонент 47-го президента Соединенных Штатов — было призывавший к диалогу и мирному решению, теперь всячески пытается демонстрировать жесткость. Единственный французский авианосец Charles de Gaulle вроде как направлен на Ближний Восток в ответ на обстрел Ираном французской базы в Абу-Даби. Тегеран со своей стороны, как и обещал, намеревается спровоцировать кризис в мировой экономике. Ормузский пролив — главный региональный нефтяной путь — на сегодня зона риска.

Цены на нефть растут. В Европе дорожает газ. Секретарь иранского Совбеза Али Лариджани, который считается фактическим руководителем Исламской Республики, обещает врагам затяжную войну, и отказывается от каких-либо переговоров. Расчет на то, что изнеженный Запад с такими вызовами не справится. Где-то мы это уже слышали. Вашингтон обещает довести дело до конца. Судить о чем-то всерьез еще рано. Однако некоторые тенденции уже заметны. У западного мира — США плюс Европа и Израиль — нет другого выхода, кроме как быть вместе, несмотря на все разлады и даже скандалы. Нет особого выбора и у благополучных стран Ближнего Востока.

Может быть, в этом состоит одна из главных ошибок аятолл: вместо того, чтобы сыграть на противоречиях, способствовал консолидации западного мира. Впрочем, и об этом говорить рано. О чем еще нужно сказать: группировка «Хезболла» фактически вступила в войну на стороне Ирана. В ответ Израиль, судя по всему, начинает большую операцию в Ливане. В результате у последнего есть шанс освободиться от вечной борьбы и вновь стать в перспективе ближневосточной Швейцарией. Россия при всем при этом сожалеет, что ситуация деградировала до фактической агрессии. Тем не менее от переговоров по Украине при американском посредничестве не отказывается.

Дмитрий Дризе