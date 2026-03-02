Иранский краш-тест

Руководство Ирана перестраивает управление страной после убийства верховного лидера и ряда руководителей силовых структур в ходе операции США и Израиля. Впервые в своей истории вынужденная функционировать в условиях пошатнувшейся пирамиды власти, система решает задачу не допустить раскола в обществе и кризиса в верхах. Учитывая, что США не готовы к сухопутному вторжению, выполнение поставленной президентом Трампом задачи свергнуть иранский режим в результате «народного восстания» и капитуляции силовиков будет зависеть от способности иранских элит адаптироваться к новым условиям и завершить политический транзит, поставив во главе страны консенсусную фигуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Потеря верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, погибшего 28 февраля в ходе военной операции США и Израиля, запустила вынужденный процесс смены власти в стране в условиях продолжающегося силового противостояния.

Появившиеся незадолго до начала ударов по Ирану утечки в газете The New York Times о том, что высший иранский руководитель якобы заранее распорядился в случае своей гибели наделить полномочиями экстренного управления страной особо приближенного к нему секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, не подтвердились.

В то время как сам Али Лариджани пока остается в тени, на первый план в руководстве Ирана после убийства верховного лидера вышел триумвират из представителей светской и духовной власти.

В тройку руководителей в эти критические дни вошли президент страны Масуд Пезешкиан, аятолла Алиреза Арафи, временно исполняющий обязанности духовного лидера, и глава судебной системы Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Ключевое политическое заявление о том, как будут действовать власти Ирана после убийства аятоллы Хаменеи, сделал Масуд Пезешкиан, пообещавший «отомстить за это историческое преступление и использовать все возможности для выполнения этого великого обязательства». Кроме того, в своем обращении к нации он сообщил о формировании Временного руководящего совета, который будет управлять страной до выборов нового верховного лидера.

Иранское руководство уже дало понять, что новый духовный лидер должен быть избран в кратчайшие сроки. Как заявил 1 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу «Аль-Джазира», утверждение кандидатуры лидера должно произойти в течение одного-двух дней.

Не желая откладывать вопрос о преемнике покойного аятоллы Хаменеи в долгий ящик, руководство страны, судя по всему, стремится продемонстрировать способность иранской элиты быстро реагировать на потрясения и сохранять способность к управлению, а также послать иранскому обществу четкий сигнал о том, что убийство «рахбара» не способно поколебать политические устои Исламской Республики.

Вопрос о том, каковы шансы временно исполняющего обязанности духовного лидера аятоллы Алирезы Арафи стать новым духовным лидером Ирана, остается открытым.

Примечательно, что 67-летний аятолла Алиреза Арафи одновременно является членом сразу двух высших консультативных органов иранской власти — Совета экспертов и Совета стражей. Первый орган выбирает духовного лидера, второй контролирует работу правительства и парламента и оценивает все решения светской власти на предмет их соответствия исламским нормам.

Сам аятолла Арафи не принадлежит к радикальному крылу иранского духовенства и придерживается умеренных взглядов, заявляя об общих корнях и ценностях разных религий мира.

Спешно адаптируя систему управления страной к условиям военного конфликта, грозящего еще больше дестабилизировать и без того непростую социально-экономическую ситуацию, власти Исламской Республики вынуждены решать кадровые вопросы с учетом понесенных потерь в военном и политическом руководстве.

Как сообщили 2 марта в МИД Ирана, в первые дни конфликта в результате американских и израильских ударов погибли главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник Генерального штаба ВС Абдольрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и секретарь Совета по обороне адмирал Али Шамхани.

«Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников»,— заявило внешнеполитическое ведомство Ирана.

Учитывая, что в отличие от военной операции 2003 года в Ираке силовая акция 2026 года в Иране не предполагает ввод в страну сухопутных сил США (и тем более Израиля), единственным способом смены власти в Исламской Республике могло бы стать раскачивание ситуации изнутри путем разрушения органов власти, физической ликвидации их руководителей на разных уровнях и стимулирования управленческого хаоса и протестных настроений.

Несмотря на их неоспоримое военное превосходство, США и Израиль не могут оккупировать страну, как это произошло в Ираке, где в итоге была свергнута власть президента Саддама Хусейна. Внутренней опорой исламского режима и гарантами стабильности в Иране пока остаются Корпус стражей исламской революции и народное ополчение «Басидж», не позволяющие внутренним противникам теократической власти сформировать организованные или структурированные оппозиционные вооруженные силы и развязать в стране гражданскую войну.

Альянс из КСИР, силовых структур, исламского духовенства, правящего класса и значительной части общества, поддерживающей власть, пока обеспечивают руководству страны необходимый запас прочности. В этой ситуации продолжающееся количественное наращивание ударов по Ирану не привело к качественным переменам, которые приблизили бы США и Израиль к решению их главной задачи — демонтажу созданной в ходе революции 1979 года Исламской Республики Иран.

Как заявил 2 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, Иран готов к длительной войне, в отличие от США, которым нужна быстрая победа. Идеологией такой войны для иранских властей становится идея противостояния внешнему врагу после объявления джихада против США и Израиля.

В свою очередь, не намеренный останавливаться на полпути президент Трамп уже призвал иранских силовиков капитулировать, чтобы избежать физического уничтожения.

«Я вновь призываю КСИР, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность, в противном случае их ждет неминуемая смерть»,— пригрозил Трамп в обращении, размещенном в социальной сети Truth Social.

Сергей Строкань