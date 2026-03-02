Макрон анонсировал программу по разработке новых гиперзвуковых ракет

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в 2026 году страна запустит программу по разработке новых гиперзвуковых ракет. Проект планируется реализовывать совместно с Великобританией и Германией.

«В этом году мы запустим очень амбициозную программу стратегических гиперзвуковых маневрирующих ракет, которыми будут снаряжаться наши самолеты и авианосцы в следующем десятилетии»,— сказал Эмманюэль Макрон в послании о ядерном сдерживании.

В этом же обращении Эмманюэль Макрон заявил, что поручил увеличить число ядерных боеголовок в арсенале страны. При этом теперь Франция не будет отчитываться об их количестве. Эти шаги — часть программы «продвинутого ядерного сдерживания», к которой, по словам французского лидера, готовы присоединиться Германия, Польша, Великобритания, Дания, Бельгия, Швеция, Нидерланды.

Лусине Баласян