В Саратове начали проверку после падения с крыши наледи на прохожую
Следователи начали проверку после того, как на жительницу Саратова рухнула снежная глыба. Инцидент произошел днем 2 марта на ул. Вавилова, сообщили в региональном СУ СКР.
Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ
По предварительным данным, наледь и снег сошли с крыши многоквартирного дома на 55-летнюю прохожую. С травмами женщину доставили в больницу, ей оказывают необходимую помощь.
Сотрудники СК выясняют все детали произошедшего. В частности, будет дана правовая оценка работе коммунальщиков, отвечающих за очистку кровли и фасада здания.