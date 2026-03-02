В Саратове начали проверку после падения с крыши наледи на прохожую

Следователи начали проверку после того, как на жительницу Саратова рухнула снежная глыба. Инцидент произошел днем 2 марта на ул. Вавилова, сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, наледь и снег сошли с крыши многоквартирного дома на 55-летнюю прохожую. С травмами женщину доставили в больницу, ей оказывают необходимую помощь.

Сотрудники СК выясняют все детали произошедшего. В частности, будет дана правовая оценка работе коммунальщиков, отвечающих за очистку кровли и фасада здания.

Нина Шевченко