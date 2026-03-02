Единороссы подняли вопрос о неявке заместителей мэра Ульяновска

Как стало известно «Ъ», в минувшую пятницу на политсовете Ленинского района Ульяновска партии «Единая Россия» обсуждали заместителей мэра Ульяновска.

Секретарь районного политсовета Сергей Шерстнев пояснил «Ъ-Волга», что один из депутатов гордумы Ульяновска на заседании политсовета поднял вопрос партийной ответственности заместителей мэра Ульяновска за исполнение своих обязанностей. По словам депутата, заместители мэра перестали приходить на заседания профильных комитетов гордумы, игнорируя приглашения, хотя обсуждаемые вопросы касаются конкретно ответственности этих замов. «Или вообще никто не является, или присылают вместо себя людей, которые некомпетентны и сами ничего не решают»,— сообщил депутат.

Как отметил господин Шерстнев, депутат гордумы также заявил, что намерен вынести этот вопрос на заседание регионального политсовета партии и предложил за подобные нарушения своих обязанностей наказывать чиновников по партийной линии «вплоть до исключения из партии». Сергей Шерстнев сказал, что поддержал предложение коллеги по партии и сам намерен изложить ситуацию своему руководству.

Андрей Васильев, Ульяновск