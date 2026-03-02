Выпущенное в Петербурге первое отдельное издание «Бориса Годунова» выставили на торги

На аукцион выставлено первое отдельное издание трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов», выпущенное в Санкт-Петербурге в 1831 году. Лот с начальной стоимостью 1,2 млн рублей появился на сайте аукционного дома «Литфонд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Литфонд» Фото: «Литфонд»

Книга в цельнокожаном переплете эпохи с золотым и блинтовым тиснением издана типографией Департамента народного просвещения. В описании к лоту указано, что переплет профессионально реставрирован, есть деформация передней крышки, потертости. Имеется вложенный в книгу лист с дарственной надписью: «Федору Ивановичу Шаляпину Гениальному воплотителю, гением Пушкина созданного, образа Царя Бориса. X-27-1913. Москва. АК».

Российский классик закончил работу над «Борисом Годуновым» в ноябре 1825 года. Отрывки были напечатаны в периодических изданиях, Книга была напечатана отдельно 24 декабря 1830 года (на титульном листе год выпуска — 1831).

Татьяна Титаева