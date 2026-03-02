Саратовская прокуратура купит просторную квартиру за почти 11 млн рублей

Прокуратура Саратовской области объявила торги на покупку квартиры ха 10,8 млн руб. Соответствующее объявление размещено на «Росэлторге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное мнение Фото: Общественное мнение

Согласно документации, жилье должно располагаться в Октябрьском или Фрунзенском районах Саратова. Ведомство ищет квартиру площадью не менее 114 кв. м. в доме не старше 1995 года постройки. Комнат требуется как минимум три.

Отмечается, что жилье уже должно быть готово к эксплуатации. То есть прокуратуре нужна квартира с выполненным ремонтом, в том числе с установленными двухкамерными окнами и железной входной дверью. На стенах в зависимости от комнат требуются: декоративная штукатурка или флизелиновые обои, плитка керамическая, керамогранитная или кафельная. На полу должен быть либо линолеум, либо паркетная доска, либо ламинат. В ванной комнате обязательна плитка. Во всех комнатах нужен окрашенный или натяжной потолок.

Кухня должна быть оборудована газовой или электрической плитой. Если газовая — необходим счетчик. В ванной и туалете (или совмещенном санузле) требуется уже установленная сантехника. Также в документе предусмотрена лоджия.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 12 марта.

Нина Шевченко