Саратовская прокуратура купит просторную квартиру за почти 11 млн рублей

Прокуратура Саратовской области объявила торги на покупку квартиры ха 10,8 млн руб. Соответствующее объявление размещено на «Росэлторге».

Фото: Общественное мнение

Согласно документации, жилье должно располагаться в Октябрьском или Фрунзенском районах Саратова. Ведомство ищет квартиру площадью не менее 114 кв. м. в доме не старше 1995 года постройки. Комнат требуется как минимум три.

Отмечается, что жилье уже должно быть готово к эксплуатации. То есть прокуратуре нужна квартира с выполненным ремонтом, в том числе с установленными двухкамерными окнами и железной входной дверью. На стенах в зависимости от комнат требуются: декоративная штукатурка или флизелиновые обои, плитка керамическая, керамогранитная или кафельная. На полу должен быть либо линолеум, либо паркетная доска, либо ламинат. В ванной комнате обязательна плитка. Во всех комнатах нужен окрашенный или натяжной потолок.

Кухня должна быть оборудована газовой или электрической плитой. Если газовая — необходим счетчик. В ванной и туалете (или совмещенном санузле) требуется уже установленная сантехника. Также в документе предусмотрена лоджия.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 12 марта.

Нина Шевченко