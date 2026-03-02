Жителя Углича обвиняют в хищении 5 млн у участника СВО

Угличская межрайонная прокуратура передала в суд уголовное дело о хищении более 5 млн руб. у участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

31-летний житель Псковской области обвиняется в краже с банковского счета в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый, узнав о намерении своего 52-летнего знакомого заключить контракт для участия в СВО, предложил ему помощь в оформлении документов. В ходе этой процедуры он получил доступ к банковскому счету потерпевшего и впоследствии систематически совершал покупки и переводы со счета участника СВО.

«При оформлении банковского счета убедил заявителя привязать подконтрольный номер мобильного телефона к банковскому приложению. Имея доступ к счету, в период с августа 2024 по март 2025 года гражданин оплачивал покупки, заказы на маркетплейсах, обналичивал деньги»,— уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Всего обвиняемый, как считает следствие, похитил более 5 млн руб. В ходе расследования он возместил ущерб в размере около 4,3 млн руб. Прокуратура также подала исковое заявление в суд с требованием о взыскании незаконно переведенных средств. В обеспечение иска на сумму более 1,6 млн руб. на счете ответчика был наложен арест.

Дело направлено в Угличский районный суд для рассмотрения по существу.

Антон Голицын