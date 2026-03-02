Российские эксперты выбили почву из-под атак на Иран

ПИР-Центр 2 марта выпустил доклад «Ядерная программа Исламской Республики Иран: оценка нынешнего состояния и возможностей», описывающий потенциал иранской ядерной программы на момент начала новой военной операции США и Израиля против Ирана. Из документа следует, что утверждения Вашингтона и Тель-Авива о том, что ядерная программа Тегерана представляла для них непосредственную угрозу и требовала силового вмешательства, притянуты за уши.

Опубликованный экспертами ПИР-Центра Леонидом Цукановым и Сергеем Семеновым доклад представляет собой анализ текущего состояния иранской ядерной программы, включая оценку технологических возможностей в области обогащения и конверсии урана, перспектив создания ядерного оружия, религиозно-доктринальных ограничений, состояния ракетных средств доставки, а также последствий израильско-американских ударов июня 2025 года и провала политико-дипломатических усилий по урегулированию иранского ядерного вопроса.

В предисловии редактора, директора ПИР-Центра Владимира Орлова, подчеркивается, что «вооруженная агрессия США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года является вопиющим нарушением международного права, не имеет и не может иметь оправданий с точки зрения нераспространения ядерного оружия». «Цель “львиного рычания” (другое название операции “Львиный рык”.— “Ъ”) не камуфлируется — обеспечить демонтаж иранской ракетной и ядерной программ и создать условия для смены правящего режима в Тегеране. Ради этого Вашингтон и Западный Иерусалим сознательно похоронили шансы нахождения политико-дипломатической развязки кризиса»,— отмечает Владимир Орлов.

Перед тем как вновь начать бомбить Иран, американские и израильские официальные лица сделали ряд противоречивых заявлений о текущем состоянии иранской ядерной программы.

С одной стороны, утверждалось (и об этом неоднократно говорил президент США Дональд Трамп), что в ходе прошлогодней военной операции США и Израиль «полностью уничтожили» ядерную инфраструктуру Ирана, с другой — что он может в достаточно сжатые сроки создать ядерное оружие и это необходимо любой ценой предотвратить.

Из доклада ПИР-Центра между тем следует, что нет неопровержимых доказательств того, что иранское руководство на момент июня 2025 года стремилось к созданию полноценной военно-ядерной программы. А после июньской операции у Тегерана не осталось фактически и технических возможностей для этого, а потому заявления о том, что иранская ядерная программа — в том состоянии, в котором она находилась на конец февраля,— представляла непосредственную угрозу для США и Израиля, являются беспочвенными.

Составители доклада напоминают, что, несмотря на попытки отдельных политических сил в Иране продвинуть идею создания ядерного оружия уже после американо-израильской агрессии в июне 2025 года, иранское руководство все последние месяцы опровергало наличие соответствующих планов и сигнализировало о готовности к уступкам в переговорах с США вплоть до начала нынешней американо-израильской операции. «Коммуникационная стратегия Ирана была откалибрована таким образом, чтобы исключить неверное прочтение намерений Тегерана относительно ядерного оружия,— говорится в докладе.— Высказывания (ряда иранских представителей.— “Ъ”) относительно решаемости задачи создания ядерного оружия или необходимости выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”), как представляется, носили точечный характер и скорее использовались для “сброса пара” в консервативной части (иранского парламента.— “Ъ”) Мажлиса».

Что касается технического потенциала Ирана, то, как сказано в докладе, американо-израильские удары в июне 2025 года нанесли ему серьезный ущерб, хоть и не уничтожили полностью.

Среди объектов иранской ядерной инфраструктуры, в наибольшей степени пострадавших от июньских бомбардировок, авторы обзора выделяют тяжеловодный реактор в Араке, конверсионный завод в Исфахане, комплексы по обогащению урана в Натанзе и Фордо. «В результате американо-израильских ударов в июне 2025 года были уничтожены или по крайней мере выведены из строя ключевые объекты начальной стадии ядерного топливного цикла в Иране. Соответственно, на какое-то время Иран, вероятно, лишен возможности организовать производство высокообогащенного урана и его реконверсию в металлическую форму для создания ядерного взрывного устройства»,— констатируют специалисты.

В этом контексте ключевой неизвестной они называют текущее местонахождение и статус запасов высокообогащенного урана, накопленных в Иране к июню 2025 года. По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), речь идет о более чем 9 тыс. кг гексафторида урана различной степени обогащения, из них — около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Этого количества потенциально достаточно для создания 10 ядерных боеголовок при дальнейшем обогащении. Независимой информации о реальном положении дел с этим материалом, как сказано в докладе, нет. По утверждениям представителей США и Ирана, запасы высокообогащенного урана погребены под обломками уничтоженных ядерных объектов. О том, что это, вероятнее всего, так и есть, говорит, по оценке экспертов ПИР-Центра, характер активности вокруг поврежденных объектов. Как следует из спутниковых снимков Натанза и Фордо, деятельность иранских специалистов сфокусирована на консервации оставшегося. Так, кратеры, образовавшиеся от попадания американских противобункерных бомб GBU-57, засыпаны грунтом, ведется работа по укреплению входных порталов, в том числе по установке «ловушек» для крылатых ракет.

«Вместе с тем имеющиеся данные не позволяют с высокой надежность опровергнуть гипотезу о том, что часть ядерного материала могла быть извлечена и в настоящее время перепрятана для последующего использования в целях создания ядерного взрывного устройства»,— допускают эксперты.

Если же иранские власти на фоне последних событий все-таки примут решение о создании ядерной бомбы, то, как они констатируют, у Ирана сохранились технические знания и опыт по результатам более чем трех десятилетий ядерных разработок. Кроме того, до начала новой военной операции США и Израиля по всей стране по-прежнему функционировало более 30 ядерных объектов. На части из них до последнего времени шла строительная активность неизвестного назначения. Из обзора следует, что она может быть направлена на обеспечение большей защищенности ядерных объектов от атак противника.

По мнению авторов доклада, нынешняя силовая акция против Ирана наносит «жесточайший удар международному режиму ядерного нераспространения, подвергая его такому тесту на прочность, который он может и не выдержать». Наносит эта операция удар, как отмечают эксперты, и по интересам России, в том числе по статусу России в качестве государства — сооснователя (и содепозитария) ДНЯО, считающегося «краеугольным камнем международной безопасности». «Другое государство содепозитарий ДНЯО — Соединенные Штаты Америки подложили своими действиями против Ирана под этот “краеугольный камень” такое количество динамита, что в силах ли будет России, всему международному сообществу разгрести руины?» — задаются вопросом авторы обзора. Ответа на этот вопрос у них пока нет.

