Учеников школы в Чертовицах под Воронежем эвакуировали из-за обрушения крыши

В понедельник, 2 марта, учащихся школы в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области эвакуировали из-за ЧП. Источник в экстренных службах региона рассказал «Ъ-Черноземье», что произошел «прогиб пролета крыши здания», введенного в эксплуатацию в 2024 году. Очевидцы случившегося, в свою очередь, сообщили о существенных разрушениях.

Учеников эвакуировали в здание детского сада. Информации о пострадавших нет. С 3 марта школьники переведены на дистанционное обучение. Специалисты МЧС сейчас выясняют причины происшествия.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», строительством школы на 220 мест и детского сада на 70 мест в селе Чертовицы занималось местное ООО «ТСП "Воронеж строй комплекс"». Начальная цена контракта составляла 791,9 млн руб. Подрядчик предложил выполнить работу за 764,2 млн руб. В процессе строительства цена контракта выросла до 1,01 млрд руб.

Директор и совладелец «Воронеж строй комплекса» Алексей Воронов объяснил «Ъ-Черноземье», что образовательное учреждение в Чертовицах «проигнорировало рекомендацию МЧС в районе о необходимости срочной очистки всех кровель на соцобъектах».

«В результате скопление снежных масс было критическим. Оно повлекло за собой частичное повреждение кровли в школе. Специалисты компании уже выехали на место. Они проводят максимально детальное обследование объекта с целью устранения повреждений в кратчайшие сроки. Главное, что пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле»,— заверил «Ъ-Черноземье» господин Воронов.

Денис Данилов, Сергей Калашников