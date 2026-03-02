Нейросети начали передавать петербургской полиции информацию о вандализме

Искусственный интеллект начал сообщать полиции Санкт-Петербурга о фактах вандализма в отношении памятников. Пока что он используется для защиты объектов, нуждающихся в повышенной защите, уточнили в пресс-службе комитете по информатизации и связи.

В Северной столице запущен процесс автоматической передачи информации о вандализме через службу экстренных вызовов 112. Помимо полиции, уведомления приходят в Государственный музей городской скульптуры и Государственную административно-техническую инспекцию.

Для борьбы с вандализмом применяют видеонаблюдение, аналитику с использованием нейросетей и звуковые предупреждения. В перечень объектов, нуждающихся в повышенной защите, внесли памятник Н. М. Пржевальскому, памятник Г. К. Жукову, композицию «Львы» на Дворцовой пристани и другие.

Татьяна Титаева