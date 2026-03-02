Молодые люди 16 и 25 лет пытались похитить деньги у многодетной матери на Урале

В Свердловской области двое жителей Республики Татарстан в возрасте 25 и 16 лет пытались похитить деньги у многодетной матери. По данным СУ СКР по Свердловской области, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, вечером 25 февраля 2026 года обвиняемые совершили хищение денежных средств у многодетной матери из Ирбита. Злоумышленники ввели ее в заблуждение по телефону. Как сообщили в региональном СКР, за деньгами к потерпевшей домой приехал один из обвиняемых. Он представился вымышленным именем и сообщил, что якобы является менеджером по денежной логистике одного из крупных финансово-кредитных учреждений. Обвиняемый взял у женщины деньги и сел в машину, за рулем которой находился его сообщник. С места происшествия фигуранты скрылись.

Сотрудники Следственного комитета и полиции оперативно вмешались в ситуацию, что позволило обнаружить и изъять похищенные средства. В отношении обоих подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемых задержали в Екатеринбурге. В их номере отеля силовики нашли несколько пачек денег, «состоящих преимущественно из пятитысячных купюр». «Старший из задержанных работал грузчиком в одном из ООО и проживал в Казани. Младший — официально нигде трудоустроен не был, обитал в одном из сельских поселений Республики Татарстан. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают криминальные связи молодых людей, а также иные возможные эпизоды их противоправной деятельности»,— прокомментировал полковник Горелых.