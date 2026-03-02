В Екатеринбурге суд конфисковал 4,2 млн, которые иностранец хотел вывезти из РФ

Октябрьский райсуд Екатеринбурга конфисковал денежные средства в размере 4,2 млн руб., которые иностранный гражданин пытался вывезти из РФ, улетая из аэропорта Кольцово. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, 45-летний иностранец признан виновным по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).

Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчина, покидая Россию через аэропорт Кольцово, скрыл от таможенных служб факт наличия в ручной клади более 4,2 млн руб.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину. В связи с этим суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб. и конфисковал денежные средства в размере 4,2 млн руб.