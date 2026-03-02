Директора нижегородской компании будут судить за аферу с бюджетной субсидией

В Нижнем Новгороде в суд передано уголовное дело в отношении директора строительной компании, которого обвинили в хищении бюджетных средств. Речь идет о деньгах, выделенных на ремонт медицинского учреждения в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2022 году строительная компания и ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12» заключили контракт на выполнение работ по капремонту помещений поликлиники №3.

Прокурорская проверка показала, что строительная компания не выполнила часть работ, но все равно получила за них 600 тыс. руб. из средств бюджетной субсидии.

Уголовное дело в отношении директора строительной компании было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Рассматривать дело будет Сормовский районный суд Нижнего Новгорода.

Андрей Репин