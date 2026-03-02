Депутата из Ишима, владеющего «Стройимпульсом», отправили в СИЗО до 26 апреля

Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО до 26 апреля учредителя строительной компании «Стройимпульс», депутата думы Ишима от «Единой России» Игоря Олейникова, рассказали «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Фото: сайт «Единой России» Игорь Олейников

По данным сервиса kartoteka.ru, Игорь Олейников является владельцем 100% долей «Стройимпульса». В 2024 году компания отчиталась о выручке в 2,9 млрд руб. Ее чистая прибыль составила 301 млн руб.

Игорь Олейников возглавлял «Стройимпульс» в 2008-2023 годах, с 2015 года избирается депутатом думы Ишима. По данным избиркома, в 2025 году на выборах депутатов VIII созыва города по одномандатному округу №5 получил 1 213 голосов избирателей, опередив кандидата от «Новых людей» Екатерину Станчу (ее поддержали 97 человек) и самовыдвиженца Станислава Ковтунова (87).

Василий Алексеев