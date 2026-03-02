150 тысяч кубометров снега вывезли с территорий вероятного подтопления в Ижевске
В Ижевске с середины февраля около 150 тыс. кубометров снега вывезли с территорий, где есть вероятность подтопления талыми водами. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков. По его словам, в понедельник техника убирала снег с обочин в проездах Комбинатном, Обнорского, Байкальском, на улицах Планерной и Ленинградской.
Фото: Дмитрий Чистяков, vk
В рамках подготовки к паводку предстоит также вскрывать водоотводные канавы и водопропускные трубы, приводить в работоспособное состояние систему ливневой канализации.
«Жителям частных домовладений тоже нужно активно включаться в процесс подготовки к большой воде — отодвинуть снег от жилых домов, расчистить дворы от снега и мусора, не засорять водоотводные канавы»,— добавил глава города.
Завершить вывоз снега и расчистку ливневок планируют до конца марта.