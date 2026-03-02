В Чувашии суд назначил наказание в виде 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 36-летнему жителю Новочебоксарска. Его признали виновным в истязании детей и угрозе убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителя Новочебоксарска отправили в колонию за истязание детей

Суд установил, что в 2024 году житель Новочебоксарска систематически избивал своих несовершеннолетних пасынков. Поводами становились опоздания с прогулки, общение с родственниками и другие причины.

Кроме того, в 2025 году он избивал своего малолетнего сына и супругу, угрожая ей убийством. Во время конфликтов женщина с ребенком были вынуждены прятаться от насилия.

Вину подсудимый не признал, заявив, что травмы дети получили во время игр.

Его признали виновным по трем эпизодам преступлений: п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением), а также ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Анна Кайдалова