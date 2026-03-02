Очевидцы считают удары

Израиль возобновил удары по Ирану. По данным ТАСС, один из них пришелся на площадь неподалеку от российского посольства в Тегеране. Иран в свою очередь запустил 11-ю волну ракет в сторону еврейского государства. Они направлены на цели в районе города Беэр-Шева на юге, сообщает Корпус стражей исламской революции. Ранее там также утверждали, что Тегеран нанес удар ракетами по офису Нетаньяху. В Израиле эту информацию опровергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Пока ПВО справляется с отражением атак, но с переменным успехом, говорит жительница Иерусалима Кристина: «Я живу в Иерусалиме. Неожиданно интенсивность обстрелов снизилась. Сообщалось, что Иран может увеличить число атак, и казалось, что этой ночью мы не уснем. Однако, как ни странно, ночь прошла спокойно. Паники среди людей нет, здесь к такому привыкли. На улицах стало меньше прохожих, но жизнь продолжается — работают службы доставки, открыты многие продуктовые магазины.

Иран начал использовать новые, в том числе кассетные ракеты. Они представляют большую опасность, поскольку их сложнее перехватывать даже при наличии мощных систем ПВО — будь то "Железный купол" или другие комплексы.

За последнее время произошло два серьезных инцидента. Первая ракета упала в Бейт-Шемеше, городе недалеко от Иерусалима, в жилые дома — есть погибшие и пострадавшие. Вторая упала в Иерусалиме на проезжую часть в момент, когда по ней ехал автомобиль, — там также есть раненые. Когда это произошло, мы находились в бункере и услышали сильный хлопок, хотя удар был достаточно далеко от нас».

Как сообщает иранское агентство Fars, целями Корпуса стражей исламской революции сегодня также стали позиции в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и Кувейте. Также Иран пытался атаковать военную базу американцев около столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. На пути к ней было сбито пять беспилотников, сообщает минобороны королевства. В Катаре из-за обстрелов пострадали восемь человек. В местном МИД заявили, что Тегеран выпустил 66 ракет. Осколки боеприпасов упали в разных районах страны. Сейчас ситуация спокойнее, говорит гид из Дохи Саддам: «Ситуация в Катаре остается спокойной. Правительство рекомендовало не выходить на улицу без необходимости. Школы переведены на дистанционное обучение, многие сотрудники работают удаленно, люди выходят из дома только в крайних случаях, например в магазин.

Общество испытывает сильные эмоции из-за действий Израиля и США в Иране, которые воспринимаются как акт агрессии.

Однако я доверяю руководству Катара. Это эффективное правительство, известное своей посреднической ролью, и оно будет прилагать усилия для снижения напряженности. Семьям туристов, которые застряли в Катаре, хочу сказать: не стоит паниковать. Власти позаботятся о них, все будут в безопасности».

Утром Иран нанес новый удар по военно-морской базе американцев в Бахрейне. Как сообщал источник РИА Новости, в районе Джуффейра в небе был виден высокий столб дыма. Сейчас ситуация уже стабильна, говорит гид из Бахрейна Наталья Петросян: «Нам сообщили, что аэропорт по-прежнему закрыт. Сегодня обещали дать информацию об открытии, но только что подтвердили, что этого не произойдет. Закрыт и аэропорт в соседнем городе, все рейсы отменены. Единственный вариант выезда — через Эр-Рияд, однако, по имеющимся данным, рейсы в Москву оттуда также отменены. Утром был нанесен удар по американской военной базе. После этого обстановка остается относительно спокойной. Все государственные учреждения, банки и многие компании перешли на дистанционный режим работы. Магазины, аптеки и больницы продолжают функционировать, но люди стараются не выходить из дома без необходимости. Периодически звучат сирены, работает система ПВО.

Паники нет: атаки в основном направлены на объекты американской военной базы, поэтому в целом ситуация оценивается как относительно спокойная».

Кроме того, взрывы прогремели в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Там расположена американская база «Харир». Источники Reuters подтверждают, что над местным аэропортом были сбиты три беспилотника. Москва тем временем вывезла из Египта почти 90 дипломатов, они покинули Израиль через сухопутную границу. Власти рекомендуют остальным гражданам уехать из региона.

Астон О'Салливан