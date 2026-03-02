«Молодой специалист сможет сам выбрать медицинскую организацию для наставничества»

С 1 марта в России начали действовать новые правила обучения в медицинских вузах: весь бюджетный набор стал целевым. Теперь поступившие на бюджет обязаны до окончания учебы заключить целевой договор с работодателем. За отказ выпускник должен будет возместить вузу расходы минимум за год обучения и заплатить штраф. Кроме того, закон вводит новую систему профессиональной адаптации — наставничество. Ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов считает, что новый закон поможет молодым медикам быстрее войти в профессию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Закон принимается, чтобы улучшить качество медицинской помощи и решить проблему нехватки кадров. Предполагается усилить практическую подготовку молодых врачей и снизить число ошибок в начале их работы благодаря наставничеству более опытных специалистов.

Новый порядок предусматривает создание полноценной системы профессиональной адаптации начинающих медиков к работе по специальности.

В первую очередь изменения затронут тех, кто учится за счет бюджета. Однако в законе нет исключений, поэтому новые правила будут распространяться и на студентов, оплачивающих обучение самостоятельно.

Выпускники будут трудоустраиваться прежде всего в государственные и муниципальные медучреждения — больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, а также в отдельные частные клиники, участвующие в системе ОМС. Организацию наставничества возложат на медицинскую организацию, куда выпускник устроится для прохождения обязательной отработки. Наставниками станут более опытные врачи. Они будут помогать молодому специалисту быстрее адаптироваться к работе, разбирать с ним сложные клинические случаи и делиться практическими навыками.

Если выпускник откажется выполнять обязательство по отработке под руководством наставника после окончания учебы, он фактически потеряет возможность продолжать медицинскую практику.

Без прохождения наставничества его не допустят к периодической аккредитации. Когда срок действия первичной аккредитации закончится, право работать по специальности утратится. Чтобы вернуться в профессию, придется заново проходить первичную аккредитацию и затем все равно выполнить требование об отработке — полностью или за оставшийся период — под руководством наставника.

При этом принудительного распределения не предусмотрено: молодой специалист сможет сам выбрать медицинскую организацию для наставничества. Это может быть государственное учреждение, частная клиника или федеральный медцентр, главное условие — участие организации в системе ОМС».