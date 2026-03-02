Высота сугробов в Нижегородской области достигла 90 см прошедшей зимой

Зимой 2025/26 годов местами по Нижегородской области высота снега на полях превышала климатическую норму до трех раз. Максимальная высота до 85-90 см отмечалась не только на севере, но и на юге региона, а также в Нижнем Новгороде, рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов «Верхне-Волжского УГМС» Ольга Мокеева.

По ее словам, прошедшая календарная зима войдет в метеорологическую летопись региона как самая снежная: «Копилка с осадками пополнилась двумя зимними нормами осадков в виде снега. Это беспрецедентный случай за всю историю непрерывных климатических наблюдений в Нижнем Новгороде».

12 декабря, 28-29 января и 17 февраля были перекрыты абсолютные максимумы суточного количества осадков в нагорной части областного центра.

Температурный режим, несмотря на декабрьские оттепели и морозы в конце января — начале февраля, оказался близким к средним многолетним значениям.

Галина Шамберина