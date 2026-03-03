Эсеры предлагают создать внутри «Почты России» спецканал для семей участников СВО

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» — ее лидер Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова — обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением создать спецканал для корреспонденции, предназначенной для семей участников специальной военной операции (СВО). К этому депутатов побудил системный кризис «Почты России».

«Из-за полного развала в работе "Почты России" посылки и письма идут неделями и месяцами или вовсе теряются,— пояснил “Ъ” Сергей Миронов.— А речь между тем идет о критически важных документах: выписках из приказов Единого расчетного центра Минобороны, справках военно-врачебных комиссий, извещениях о ранениях или гибели, подтверждениях статуса участника боевых действий. Без них семьи не могут оформить выплаты, страховки, льготы, пенсии по потере кормильца. Родные и близкие бойцов вынуждены жить в неопределенности и ждать положенных денег. Пора прекращать это безобразие и издевательство над людьми».

Эсеры предлагают создать внутри «Почты России» специальный «Приоритетный канал СВО». Военкоматы и расчетный центр Минобороны, по замыслу депутатов, должны будут помечать корреспонденцию, предназначенную для бойцов и их семей, специальным QR-кодом, обозначающим первоочередную доставку. Вторым шагом предлагается перевести документооборот в «цифру», объединив базы Минобороны, «Почты» и «Госуслуг».

Предполагается, что родственники участников СВО сами смогут запрашивать справки онлайн и через сервис «Госпочта». «Уверена, что правительство внимательно изучит предложения. Если инициативу поддержат, это может серьезно облегчить жизнь тысячам семей по всей стране»,— подчеркнула Яна Лантратова.

Ксения Веретенникова