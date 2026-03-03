Земля при нем

Специализированный застройщик «Уфа-сити» не смог снять обеспечительные меры с земельного участка рядом с недостроенной мечетью Ар-Рахим площадью 1,3 га. В ноябре 2025 года арбитражный суд Башкирии запретил компании распоряжаться участком, а мэрии — выдавать разрешение на строительство. «Уфа-сити» настаивала, что запрет отражается на ее финансовом состоянии: компании приходится выплачивать высокие проценты по кредиту в Сбере. Суды двух инстанций доводы застройщика не поддержали. Юристы полагают, что обеспечительные меры вряд ли удастся отменить в кассации.



ООО «Специализированный застройщик "Уфа-сити"» (входит в федеральную девелоперскую группу ФСК) не удалось отменить обеспечительные меры, наложенные арбитражным судом Башкирии в рамках банкротства акционерной компании «Востокнефтезаводмонтаж».

ВНЗМ — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы, «Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. В 2022 году инициировано дело о банкротстве компании, общая кредиторская задолженность оценивалась в 9,3 млрд руб. В апреле 2025 года компания была признана банкротом.

В октябре 2025 года конкурсный управляющий ВНЗМ Олег Парфенов обратился в суд с заявлением об оспаривании договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного компанией с «Уфа-сити» в декабре 2023 года. Тогда ВНЗМ уступил застройщику земельный участок площадью 1,3 га в квартале улиц Октябрьской революции, Коммунистической и проспектом Салавата Юлаева, рядом со строящейся мечетью Ар-Рахим. Условия уступки прав на участок кадастровой стоимостью 75,2 млн руб. и видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные жилые дома» в материалах дела не указаны. Господин Парфенов хочет, чтобы участок попал в конкурсную массу компании.

Изначально участок был арендован ВНЗМ в 2013 году на пять лет (позже срок продлили до 2024 года) за 43,1 млн руб. В квартале планировалось построить жилой комплекс, соцобъекты и общественно-деловые пространства.

По ходатайству конкурсного управляющего арбитражный суд Башкирии в ноябре прошлого года принял обеспечительные меры. В частности, администрации Уфы было запрещено выдавать разрешение на строительство или иную исходно-разрешительную документацию, касающуюся застройки на спорном земельном участке. «Уфа-сити» запретили «любым способом» обременять участок, а территориальному управлению Росреестра — совершать регистрационные действия в отношении земли.

«Уфа-сити» было против удовлетворения ходатайства. В своем отзыве компания сообщила, что участок уже находится в залоге у Сбера, а обеспечительные меры приведут к повышенному резервированию по кредитному договору и поставят под угрозу соблюдение градостроительных регламентов и норм, а также обязательств застройщика по реализации девелоперского проекта.

В Единой информационной системе жилищного строительства нет данных о проекте «Уфа-сити».

В апелляционной жалобе застройщик настаивал на том, что за время действия обеспечительных мер он будет вынужден выплачивать повышенные проценты по кредиту — 5,5% годовых, или по 16 млн руб. ежемесячно. Если бы он смог получить разрешение на строительство и начать продажи квартир, то сумма могла бы составить до 4% годовых. Кроме того, в 2,1 млн руб. застройщик оценил ежемесячные «расходы на содержание команды проекта» при убыточности проекта за девять месяцев 2025 года в 286 тыс. руб.

«То есть в дальнейшем при сохранении обеспечительных мер убыточность деятельности ответчика будет только возрастать в период судебного разбирательства, что не соответствует принципу соблюдения прав и законных интересов обеих сторон спора»,— пояснил представитель «Уфа-сити» в суде.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в частности, обратил внимание, что застройщик сам признал, что обеспечительные меры препятствуют ему начать работы на спорном земельном участке. Данный довод общества является подтверждением правомерности принятых судом первой инстанции ограничений»,— подчеркнул суд.

«Отмена мер разблокирует для ответчика возможность начать строительство и заключать договоры долевого участия, что впоследствии может существенно осложнить реализацию имущества должника, при удовлетворении требования о возврате земельного участка в конкурсную массу. Кроме того, это поставит под угрозу права потенциальных участников строительства»,— отметил ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Сергей Болдырев. Шансы на отмену определения в кассации он назвал «крайне малыми».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает, что обеспечительные меры охватывают принцип status quo, «что в полной мере отвечает первичным интересам кредиторов должника». Учитывая, что спорная сделка была совершена во время процедуры наблюдения в ВНЗМ, шансы на удовлетворение иска конкурсного управляющего снижаются, полагает эксперт, так как были согласованы с прежним управляющим.

