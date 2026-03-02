Ульяновская область вошла в десятку лидеров инновационного развития

В рейтинге инновационного развития субъектов РФ, составленном аналитиками Высшей школы экономики, Ульяновская область заняла седьмое место, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Согласно рейтингу (опубликован на сайте ВШЭ), по интегральному индексу инновационного развития Ульяновская область улучшила свои позиции в сравнении с 2024 годом, поднявшись с восьмого места на седьмое. Самарская область в рейтинге-2025 поднялась на 9-е место с 14-го места в 2024 году. Оренбургская область заняла 46-е место (в 2024 году — 55-е место).

По данным детализации рейтинга, Ульяновская область заняла второе место по индексу научно-технического потенциала после Томской области (у Самарской области — 26-е место). По уровню инновационной деятельности и экспортной активности Ульяновская область на седьмом месте (у Самарской, соответственно, 24-е и 21-е места). Однако по индексу социально-экономических условий инновационной деятельности Ульяновская область занимает только 20-е место (Самарская область — на четвертом), а по индексу качества инновационной политики Ульяновская область на 30-м месте (Самарская область — на шестом месте).

Алексей Русских также отметил, что Ульяновская область входит в пятерку лидеров по результативности инновационной деятельности. По его словам, в состав кластера на конец 2025 года входят 74 организации, общее количество сотрудников — более 14 тыс. человек. Также в прошлом году Фонд содействия инновациям поддержал 44 заявки от Ульяновской области на 70,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск