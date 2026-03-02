Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Акрон Холдинг» русифицировал название бренда

«Акрон Холдинг» переименовал название своего бренда на русском языке. Ранее название холдинга на официальном сайте публиковалось латинскими буквами.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о запрете на использование иностранных слов в вывесках и информационных табличках. Теперь вывески должны быть выполнены на русском языке, государственных языках республик или иных языках народов РФ. Ограничения не распространяются на фирменные наименования и непосредственно на товарные знаки.

Евгений Чернов