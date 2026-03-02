Лгунья, женщины в науке и звезда нашей жизни

На первую неделю весны культурные площадки Нижнего Новгорода приготовили лекции о науке, искусстве, космосе и медицине. В городе прозвучат песни из советского кино и классическая музыка, заработают выставки о конях и синтезе света и музыки, состоятся гастроли Театра наций и МХАТ им. Горького. О наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выставка «Ход конем» (0+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3);

Когда: 18 февраля — 24 мая;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки «Ход конем»

Фото: НГХМ Экспонат выставки «Ход конем»

Фото: НГХМ

Проект исследует «конный сюжет» в разных жанрах и видах — от батального и охотничьего до бытового и пейзажного. В экспозиции представлено более 40 произведений живописи, оригинальной и печатной графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея.

Выставка «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа» (6+)

Где: мультимедиа-арт-пространство «Цех» на улице Варварская, 32;

Когда: 26 февраля — 5 апреля;

Стоимость билетов: обычный — 700 руб., льготный — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть экспозиции «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа»

Фото: vk.com / tseh.space Часть экспозиции «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа»

Фото: vk.com / tseh.space

Выставка посвящена фестивалям раннего медиаискусства в СССР и технологичным экспериментам по синтезу света и звука. Зрители смогут увидеть сохранившиеся и реконструированные арт-объекты. В основе экспозиции — деятельность студенческого конструкторского бюро «Прометей» и разработки художника Сергея Зорина.

Это совместный проект «Цеха», компании dreamlaser, центра современной культуры «Смена», фонда «Галеев-Прометей» и центра «Зорин-Арт».

Концерт «Большая вечерняя серенада» (6+)

Где: филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 18:30 2 марта, понедельник;

Стоимость билетов: 500 руб.

Музыканты академического симфонического оркестра филармонии исполнят серенады Людвига ван Бетховена, Михаила Ипполитова-Иванова, Богуслава Мартину, Хуго Вольфа, Альфредо Пиатти и Валентина Сильвестрова.

Выставка Павла Куна «Продано. Но! Есть еще чуть-чуть» (12+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11;

Когда: 2 — 20 марта;

Вход свободный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытка с репродукцией фотографии Павла Куна «Месседж» с подписью «Продана. Но! Есть еще чуть-чуть»

Фото: vk.com / pavel_kun Открытка с репродукцией фотографии Павла Куна «Месседж» с подписью «Продана. Но! Есть еще чуть-чуть»

Фото: vk.com / pavel_kun

В своей практике фотохудожник Павел Кун исследует аспекты человеческого бытия, фокусируясь на переживаниях одиночества и отчуждения. Художественный метод строится на многослойности визуального языка.

Название новой экспозиции связано с выставкой «Арт Мир-2026», в которой участвовал Павел Кун. Первой зрители купили у него фотографию «Месседж», на ее место фотограф приклеил открытку с репродукцией и написал ниже: «Продана. Но! Есть еще чуть-чуть». «Даже в этом случае желающих сделать сэлфи или фото новой композиции не стало меньше. Наблюдать такое внимание к работе было крайне приятно»,— писал Павел Кун на своей странице VK.

Гастроли Театра наций. Спектакль «Каренина. Процесс» (16+)

Где: Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145;

Когда: 19:00 3 марта, вторник;

Стоимость билетов: от 2 до 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Каренина. Процесс»

Фото: Театр Наций Спектакль «Каренина. Процесс»

Фото: Театр Наций

В этом спектакле режиссер Алла Сигалова рассмотрела роман Льва Толстого через призму бракоразводного дела. Сцена будто бы расколота на две части, одна из которых в ходе действия поднимается почти на 90°, создавая ощущение, что все участники вот-вот сорвутся вниз.

В спектакле задействованы Софья Эрнст (Анна Каренина), Илья Денискин (Алексей Вронский), Игорь Миркурбанов (Алексей Каренин), Алла Сигалова (прокурор) и Николай Самсонов (адвокат).

Три лекции про женщин в науке (16+)

Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б;

Когда: 18:30 4 марта, среда;

Вход по регистрации

Лекция «Екатерина Флейшиц: верность правовым идеалам вне времени»

Старший преподаватель кафедры гражданского и международного права НИУ РАНХиГС, председатель Совета молодых юристов Нижегородской области Юлия Чайка расскажет, как идеи первой женщины-адвоката в России живут в современном праве и почему ее судьба важна сегодня.

Лекция «Хеди Ламарр: женщина, не ставшая ученой»

Филолог Ольга Игумнова расскажет о голливудской актрисе, которая изобрела технологию, позднее ставшую основой для современного GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Лекция «Химия, которая изменила нашу жизнь»

Младший научный сотрудник химического факультета ННГУ Екатерина Качалова расскажет о сделанных женщинами научных открытиях, без которых невозможна современная медицина и промышленность.

Праздничные концерты к 8 Марта (12+)

Где: ДК «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре, 32, ДК ГАЗ на улице Героя Смирнова, 12 и кремлевский концертный зал;

Когда: 4 — 9 марта;

Стоимость билетов: от 700 руб. до 2,2 тыс. руб.

Праздничные концерты подготовил Нижегородский камерный музыкальный театр. В программе — образцы советской, российской и зарубежной эстрады, русские народные песни, театрализованные номера всех жанров музыкального театра — арии из опер и оперетт, сцены из мюзиклов и хореографические номера.

В 18:30 4 и 5 марта и в 18:00 6 марта концерты пройдут в ДК «Красное Сормово», в 17:00 7 марта — в ДК ГАЗ, в 17:00 8 марта — в кремле. На 9 марта билетов не осталось.

Выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» (6+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9;

Когда: 4 марта — 19 апреля;

Стоимость билетов: обычный — 300 руб., льготный — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» в Мультимедиа Арт Музея, Москва

Фото: фонд Still Art Выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» в Мультимедиа Арт Музея, Москва

Фото: фонд Still Art

Мультимедиа Арт Музей, Москва представит фотографии Валерия Плотникова — автора сотен портретов выдающихся деятелей советского и российского искусства, включая Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Михаила Барышникова, Святослава Рихтера, Олега Янковского и Вячеслава Зайцева.

«Каждый его снимок — сжатый до одного кадра фильм или спектакль. Каждая деталь художественного пространства — продумана и осмыслена. Встречаясь со своим героем, Плотников создавал для него индивидуальную среду: подбирал нужный фон, одежду, прическу, позу, реквизит, не оставляя места случайностям»,— рассказали организаторы.

Вернисаж состоится в 18:00 4 марта. На открытие вход свободный.

Лекция «Европейская скульптура барокко: темы и вариации» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);

Когда: 19:00 4 марта, среда;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Искусствовед, старший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея Василий Расторгуев расскажет, какие свойства, приемы и особенности живописи делают ее барочной и что отличает барочную скульптуру от произведений ваятелей других эпох.

Обсуждение повести «Чарли и шоколадная фабрика» и ее экранизаций (12+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35;

Когда: 18:00 5 марта, четверг;

Вход свободный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» / «Charlie and the Chocolate Factory». Режиссер Тим Бертон, 2005 год

Фото: Plan B Entertainment; Tim Burton Productions Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» / «Charlie and the Chocolate Factory». Режиссер Тим Бертон, 2005 год

Фото: Plan B Entertainment; Tim Burton Productions

Драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина обсудят с собравшимися повесть британского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и фильмы, снятые по мотивам этой истории.

Лекция «Поймать первую звезду: начало пути к космосу» (6+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9;

Когда: 18:00 5 марта, четверг;

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лектор Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Василий Чуфарин расскажет, как сделать свой первый кадр звездного неба: какое оборудование действительно нужно на старте, как выбрать место и время съемки, какие настройки помогут получить четкие снимки и с какими трудностями сталкивается каждый новичок.

Концерт вокальной музыки «И жизнь кипит, и песни льются» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 5 марта, четверг;

Стоимость билетов: 500 и 600 руб.

В программе — музыка разных стилей и жанров от произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Сергея Рахманинова до «Песен кабаре» Бенджамина Бриттена.

Солисты — лауреаты международных конкурсов Юлия Аверина, Ван Цзе, Ольга Дадишкилиани, Анастасия Ненилина, Евгения Лагутенкова, Хуан Юнчуань, Анастасия Травина, Полина Маркова.

Концерт при свечах «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» (6+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 19:00 5 марта, четверг;

Стоимость билетов: от 1,9 до 5,7 тыс. руб.

Симфонический оркестр Cagmo представит новую концертную программу. В первом отделении прозвучит энергичная музыка Imagine Dragons, во втором — лиричная и мелодичная музыка Coldplay.

Концерт «Любовное настроение» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Когда: 19:00 5 и 7 марта;

Стоимость билетов: от 1,5 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Пакгаузе

Фото: Geometria Концерт в Пакгаузе

Фото: Geometria

Со сцены Пакгауза прозвучит музыка из фильмов «Мужчина и женщина» (1966), «Доктор Живаго» (1965), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), романсы на стихи Роберта Рождественского и Андрея Вознесенского, композиции «Et si tu n’existais pas» / «Если б не было тебя», «Besame mucho» / «Поцелуй меня крепко», «O sole mio» / «О, мое солнце», «Funicul funicul» / «На качелях», «Bella, ciao» / «Красавица, прощай», «Sway» / «Качаться», «Fly me to the Moon» / «Унеси меня на луну», «Moon river» / «Лунная река», «I love you, baby» / «Я люблю тебя, детка» и другие.

Программу исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Елена Сизова (сопрано), София Схиртладзе (меццо-сопрано), Владимир Куклев (тенор), Сергей Писарев (тенор) и Константин Сучков (баритон), приглашенная солистка Олеся Дедова (сопрано) и Нижегородский русский народный оркестр под управлением дирижера Бориса Схиртладзе.

Концерт «Григ. Брамс. Барток» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Когда: 19:00 6 марта, пятница;

Стоимость билетов: от 1 до 2 тыс. руб.

Музыкант Яков Кацнельсон (фортепиано) и оркестр Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Владислава Лаврика исполнят произведения европейских композиторов рубежа XIX-XX веков Эдварда Грига, Иоганнеса Брамса и Белы Бартока.

Последние показы спектакля «А если завтра нет?» (12+)

Где: Центр театрального мастерства в Нижполиграфе на улице Варварская, 32;

Когда: 19:00 6 и 7 марта;

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калугин и Игорь Савостин в спектакле «А если завтра нет?»

Фото: Георгий Ахадов Александр Калугин и Игорь Савостин в спектакле «А если завтра нет?»

Фото: Георгий Ахадов

Маленький театр Александра Сучкова играл спектакль «А если завтра нет?» девять лет. В марте 2026 года пройдут последние показы, роли исполнят артисты Александр Калугин и Игорь Савостин.

По сюжету дворника Василия и стоящего на перилах балкона четвертого этажа Антона объединяет жизнь и смерть. Их неслучайная встреча становится началом дружбы, которая спасет обоих.

Выставка Ольги Окуневой «Нечаянная радость» (0+)

Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2;

Когда: 6 — 29 марта;

Вход свободный

Нижегородский художник-дизайнер в области прикладного искусства Ольга Окунева представит серию работ в технике ассамбляж — объемные коллажи, паззлы из кожи, меди, осколков и обломков.

Какие выставки продолжают работу До 8 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись» (0+). До 9 марта в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье» (12+). До 15 марта в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Русские метамодернисты» (6+). До 15 марта в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыты выставки «Фэмили чат» Анны Рябчевской (0+) и «Мои современники» Сунь Ке (0+). До 22 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыты выставка художника Евгения Хлюнева «В погоне за ветром» (0+) и выставка Веры Тимченко «Судьбой намеченный маршрут» (0+), до 29 марта — выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 29 марта в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 5 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель». До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Встреча «История аптекарских огородов в России» (6+)

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45;

Когда: 12:00 7 марта, суббота;

Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., детский или льготный — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Слушателям расскажут, как и зачем в Европе появились аптекарские огороды и какой путь эта традиция прошла в России. В частности, речь пойдет о том, какие русские цари интересовались садоводством и как их личное увлечение повлияло на развитие медицины и науки.

Лекция «Романтизм в творчестве Ивана Айвазовского» (12+)

Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля);

Когда: 14:00 7 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюст художника Ивана Айвазовского в экспозиции выставки

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Бюст художника Ивана Айвазовского в экспозиции выставки

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Лекция будет посвящена творчеству Ивана Айвазовского, мастера в жанре морского пейзажа. Слушатели рассмотрят произведения автора в контексте европейского романтизма, проследят эволюцию мастерства художника, обсудят его стилистические и художественные приемы.

Новая полнокупольная программа «Солнце — звезда нашей жизни» (12+)

Где: Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20;

Когда: 14:00 7 и 8 марта;

Стоимость билетов: от 400 до 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фильм расскажет о Солнце и продемонстрирует уникальные кадры бурлящей поверхности этой звезды. Также в программу входит показ звездного неба в сопровождении лектора планетария.

Органный концерт «Великий Бах» (12+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;

Когда: 16:00 7 марта, суббота;

Стоимость билетов: 1,2 и 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / nnovcons Фото: vk.com / nnovcons

Органист Егор Колесов исполнит сонаты, кантаты и прелюдии Иоганна Себастьяна Баха.

Открытый музыкальный микрофон «Песни советского кино» (12+)

Где: филиал Нижегородского музея-заповедника (НГИАМЗ) «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8;

Когда: 18:00 7 марта, суббота;

Стоимость билетов: 200 руб.

Вместе с Юлией Юхтаровой и дуэтом «Миг» зрители споют песни и романсы из знаковых советских фильмов.

Премьера спектакля «Лгунья» (16+)

Где: Театр на Счастливой на улице Дьяконова, 1E;

Когда: 18:00 7 и 8 марта;

Стоимость билетов: 1 и 1,3 тыс. руб.

Режиссер-постановщик Павел Ушаков представит комедию положений по пьесе Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена — лгунья». Это история о том, как одна маленькая незначительная ложь превращается в снежный ком неприятностей и влечет за собой непредсказуемые перемены в семейной жизни.

Концерт «Ее величество — русская песня!» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 7 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 и 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в консерватории имени Глинки

Фото: Нижегородская консерватория имени Глинки Концерт в консерватории имени Глинки

Фото: Нижегородская консерватория имени Глинки

Протяжные и плясовые, лирические и задорные русские песни вместе с инструментальным ансамблем исполнят заслуженная артистка России Татьяна Кошелева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Сикальская и их воспитанники.

Гастроли МХАТ им. Горького. Спектакль «Женщины Есенина» (16+)

Где: Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145;

Когда: 19:00 7 и 8 марта;

Стоимость билетов: от 6 до 12 тыс. руб.

Спектакль расскажет о женщинах Сергея Есенина: кто они и кого любили, как драматичные повороты в судьбе матери поэта отразились на его взрослой жизни и отношениях с возлюбленными.

Роли исполнят Иван Середкин (Сергей Есенин), Екатерина Стриженова (мать Есенина), Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и Агния Кузнецова (Галина Бениславская).

Что еще идет в театрах на этой неделе Театр оперы и балета: опера «Сказки Гофмана» (18:30 7 марта и 15:00 8 марта, 18+). Театр драмы: «№13» (18:30 3 марта, 16+), «Зойкина квартира» (18:30 4 марта, 18+), «Энергичные люди» (18:30 5 марта, 18+), «Подходцев и двое других» (18:30 6 марта, 12+), «Брачный договор» (18:30 7 марта, 12+), «Концерт для острова с оркестром» (18:30 8 марта, 18+). Театр комедии: «Ханума» (18:00 3 марта, 16+), «Бабье лето» (18:30 5 марта в Доме актера, 16+), «Служебный роман» (18:00 6 марта, 12+), «Мы жили тогда на планете другой…» (12:30 7 марта, 16+). Театр кукол: «Нервные люди» (18:30 6 марта и 15:00 и 18:30 7 марта, 18+). Театр юного зрителя: «Васса» (18:30 5 марта, 16+), «Счастье мое» (18:30 6 марта, 16+). Дом актера имени В.В. Вихрова: «Она берет выходной» (19:00 7 марта, 16+), «Терапия любви. Комедия в стиле диско» (19:00 8 марта, 16+). Центр театрального мастерства: «Роман с эмигрантом. Вертинский» (16:00 8 марта, 12+). Театр на Счастливой: «Тетки» (19:00 6 марта, 16+). «Нетеатр»: «Разговоры влюбленных» (15:00 и 18:00 7 и 8 марта, 16+). Театр «Вера»: «Алые паруса» (13:00 и 17:00 5 марта, 12+). Театр музыки и песка: «Тайна китайской вазы» (18:00 8 марта, 12+). Учебный театр Нижегородского театрального училища: литературный вечер (18:00 6 марта, 12+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Новый Амфитрион» (18:30 4 марта, 12+), «Солдатики» (18:00 7 марта, 16+), «Жизнь в стиле танго» (16:00 8 марта, 16+). Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (20:00 6 марта, 12+).

Фортепианный концерт Валентина Малинина (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Когда: 17:00 8 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: от 2 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Валентин Малинин

Фото: Анастасия Волкова Пианист Валентин Малинин

Фото: Анастасия Волкова

В исполнении нижегородского пианиста Валентина Малинина прозвучат французские сюиты Иоганна Себастьяна Баха, сонаты для фортепиано Людвига ван Бетховена, ноктюрны и мазурки Фридерика Шопена.

Концерт «Bel Suono. Шоу трех роялей. Нам 15 лет!» (6+)

Где: концертный зал «МТС Live Холл» на Октябрьской площади;

Когда: 19:00 8 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: от 2,4 до 5,6 тыс. руб.

Российский коллектив Bel Suono (Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин) представит юбилейную программу, в которую вошла авторская музыка солистов, переработки шедевров классики, саундтреки мирового и советского кинематографа, интерпретации мировой поп- и рок-классики.

Подготовила Елена Ковалева