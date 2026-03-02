АвтоВАЗ русифицировал названия комплектаций автомобилей в связи с новым законом

АвтоВАЗ русифицировал названия всех комплектаций машин в связи с новым законом. Названия моделей переделывать не стали.

Комплектация Life теперь называется «Практик». Techno начали писать как «Техно».

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о запрете на использование иностранных слов в вывесках и информационных табличках. Теперь вывески должны быть выполнены на русском языке, государственных языках республик или иных языках народов РФ. Ограничения не распространяются на фирменные наименования и непосредственно на товарные знаки.

