«МегаФон» занял первое место по восприятию качества голосовой связи среди телеком-игроков, следует из данных аналитической компании «Ипсос Комкон». Такую оценку дали 65% абонентов «МегаФона» — это самый высокий показатель у российских операторов. Среди факторов, которые позволили добиться этого результата, активное развитие цифрового формата передачи голоса: доля голосового трафика VoLTE в сети оператора составляет 64%.

По итогам 2025 года выручка топ-100 российских финтех-компаний увеличилась на 15,5%, до 282,7 млрд руб., говорится в исследовании аналитического агентства Smart Ranking. Главный вызов для рынка сейчас — адаптация к налоговым изменениям, пишет Forbes.

Дата-центр Amazon в Арабских Эмиратах вышел из строя после иранских ударов. Об этом пишут СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на заявление Amazon. Компания сообщила, что в дата-центре произошел пожар и отключилось электричество после того, как в него попали некие «предметы». В Amazon не сообщили подробностей, однако, как отмечают СМИ, скорее всего, дата-центр был поврежден в ходе одного из иранских ударов.