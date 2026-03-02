Удар по порту

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки беспилотников на Новороссийск, совершенной в ночь на понедельник. Во время налета 7 жителей города получили травмы, повреждены 17 жилых домов и 3 детских сада. В порту Новороссийска на топливном терминале ночью возник пожар, который удалось потушить спустя несколько часов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Налеты начались в воскресенье, 1 марта. Первая волна атаки украинских беспилотников на Новороссийск началась днем и ущерба почти не причинила — обломки БПЛА упали в селе Мысхако, повредив стекла в двух домах. Помимо угрозы с воздуха жителей города предупредили об опасности с моря — от безэкипажных катеров. Выходить на набережную и передвигаться на личном транспорте в этой части города было запрещено сразу после объявления тревоги. Второй налет начался в 20:51 и продолжался до утра — сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в 08:07 в понедельник.

В воскресенье в 23:38 мэр города Андрей Кравченко объявил о прекращении движения общественного транспорта и о полном закрытии трассы вдоль берега Цемесской бухты в сторону Геленджика. В этот момент расчеты ПВО отражали атаку беспилотников на порт. Около полуночи глава города сообщил, что обломки беспилотника попали в многоэтажный дом. Затем стало известно о двух пожарах, которые возникли после падения обломков на жилые здания. Для жителей пострадавших домов открыли пункты временного размещения. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 марта над территорией Краснодарского края были сбиты 66 украинских беспилотников, еще 67 БПЛА были ликвидированы над Черным морем. Воздушная тревога также объявлялась в Анапе и Геленджике, но основной удар пришелся на Новороссийск.

Во время ночной атаки на Новороссийск официальные информационные ресурсы не сообщали о каких-либо повреждениях портовой инфраструктуры. Утром мэр города Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале о том, что ночью на топливном терминале возникло возгорание, которое удалось локализовать на площади 120 кв. м. Пожар в порту был полностью потушен в 13:48.

Господин Кравченко также опубликовал фотографии пострадавших зданий: на фасаде многоэтажного дома заметны следы сильного пожара в одной из квартир, одноэтажные частные дома лишились кровли, один дом выгорел изнутри.

Всего, по данным городской администрации, при падении обломков беспилотников повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. Пять человек с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в больницу. Еще двоим легко раненным госпитализация не понадобилась. В районных администрациях начался прием документов от граждан для оформления единовременных выплат. Коммунальные службы Новороссийска приступили к уборке пострадавших территорий.

Анна Перова, Краснодар