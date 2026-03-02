«Во время гонки сенсоры следят за темпом, мощностью и усталостью»

Компания показала смартфон Mate 80 Pro, планшет MatePad Mini, браслет Band 11, а также часы Ultimate 2 и GT Runner 2. Последняя модель особенно важна для производителя. Об этом говорит и сам слоган презентации – «Now is your run». Для продвижения новых спортивных, и конкретно беговых часов, привлеки Элуида Кипчоге — двукратного чемпиона олимпийского марафона. Атлет не просто стал амбассадором, но вместе с другими элитными бегунами помогал советами при проектировании устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

В итоге, GT Runner 2 стали первыми в мире умными часами с интеллектуальным режимом марафона. С его помощью можно запускать готовые планы на 3, 5, 10 км или создавать персональные тренировки с учетом состояния бегуна и целей по времени. Во время гонки сенсоры часов следят за темпом, мощностью, пульсом и усталостью владельца и дают подсказки по бегу. Также алгоритмы напоминают о питье и питании, ориентируясь на энергозатраты спортсмена. А уже после забега на основе собранных данных, атлет может разобрать свою технику и скорректировать стратегию тренировок.

GT Runner 2 получили GPS датчик с так называемой плавающей антенной. Она может смещаться внутри корпуса примерно на 2 мм, поворачиваясь на угол до 10 градусов. Это позволяет антенне ориентироваться и минимизировать помехи от тела, одежды или руки. В итоге точность позиционирования в местах со слабой связью, на пересечённой местности, например, улучшается на треть. А общая погрешность трекинга почти в 3 ниже, чем у обычных часов. Huawei подчеркивает, что это первый подобный механизм в носимых гаджетах. Как утверждает вендор, на одном заряде батареи GT Runner 2 может проработать до двух недель или продержаться в забегах до 32 часов.

Александр Леви