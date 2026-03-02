Похолодание прогнозируют в Удмуртии к середине недели

В Удмуртии в ближайшие дни синоптики прогнозируют снежную погоду. Интенсивность осадков ослабнет днем в среду. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики. Ближайшей ночью ожидается -2..-7°С, в северных районах до -7..-12°С, завтра днем 0..-5°С, в северных районах -5..-10°С.

В среду начнется похолодание, утром прогнозируют до -11..-16°С, днем в пределах -7..-12°С. В четверг осадки не ожидаются, а ночью и утром температура воздуха опустится до -19..-24°С, днем будет -7..-12°С. Небольшой снег пойдет в пятницу местами по региону. Ночью ожидается -17..-22°С, днем -6..-11°С.

Предварительно, в выходные будет холоднее, чем по климатическим нормам, скорее всего, пойдет снег.