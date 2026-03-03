Торговля готовит ответные метры

Рынок торговой недвижимости, переживающий сложный период в условиях активного развития онлайн-ритейла, может продемонстрировать резкий скачок объемов ввода уже в 2027 году. По прогнозам консультантов, в следующем году к вводу заявлено около 512 тыс. кв. м торгцентров — в шесть раз больше год к году.

По итогам 2026 года объем ввода торговой недвижимости в Москве и Подмосковье может сократиться почти втрое год к году, до 93 тыс. кв. м, следует из прогноза консалтинговой компании Nikoliers. Похожие данные приводят в консалтинговой компании IBC Real Estate: по ее подсчетам, объем нового строительства торгцентров в этом году снизится на 21% год к году, до 159 тыс. кв. м. Однако ситуация может измениться уже в следующем году. К концу 2027 года в Москве и Подмосковье может появиться 512 тыс. кв. м торговой недвижимости, в шесть раз больше год к году, прогнозируют в Nikoliers.

Основной прирост обеспечат торговые объекты суперрегионального (общая площадь более 70 тыс. кв. м) формата, объем ввода которых в 2027 году может достигнуть 217 тыс. кв. м; для сравнения: в 2026 году не будет введено ни одного такого объекта, подсчитали в Nikoliers.

Консультанты ожидают роста числа окружных торгцентров (общая площадь 20–50 тыс. кв. м). Объем нового строительства таких комплексов в следующем году увеличится вдвое год к году, до 165,8 тыс. кв. м.

Такой всплеск обусловлен их длительным девелоперским циклом — большинство проектов запущено в более экономически стабильные времена, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Еще одним драйвером роста объемов нового строительства торговой недвижимости может стать снижение ключевой ставки ЦБ, что простимулирует девелоперов к запуску новых проектов и разморозке существующих, считает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Дополнительный объем нового строительства в 2027 году обеспечили объекты, сроки ввода которых откладывались в последние годы, говорит госпожа Хакбердиева.

Например, по данным руководителя отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгении Прилуцкой, сроки выхода около 69% торговых объектов, запланированных к выходу на рынок в 2024 году, были перенесены на 2025 год.

Крупные торговые центры пользуются спросом у арендаторов, вакансия в таких объектах Москвы зафиксировалась на уровне 6%. Для сравнения: в среднем по рынку этот показатель составляет 10%, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Тем не менее в момент открытия новых объектов доля свободных площадей может быть на уровне 20–30%, говорит директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова.

Основными драйверами заполняемости в таких комплексах становятся фитнес-операторы, арендаторы из сферы досуга, медицины и образования, отмечает основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. При этом доля фешен-ритейла, продуктовых точек, товаров для дома и бытовой техники и электроники, напротив, заметно сократилась, говорит Евгения Хакбердиева.

Девелоперская активность сейчас концентрируется в сегменте районных торгцентров, поскольку такие объекты пользуются спросом в условиях устойчивого роста электронной торговли и снижения темпов экспансии ритейлеров, отмечает Екатерина Ногай.

Кроме того, добавляет она, такие торговые центры обладают более короткими сроками строительства и быстрой окупаемостью. По данным госпожи Ногай, к концу 2026 года доля таких комплексов в общем объеме ввода торгцентров в Москве составит 58%, прибавив 5 процентных пунктов год к году.

София Мешкова