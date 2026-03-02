«Сталагмит-Экскурс» не смог оспорить отказ в выдаче лицензии на использование Мечкинской пещеры

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» в удовлетворении исковых требований к Федеральному агентству по недропользованию. Это следует из картотеки арбитража. Ранее общество пыталось оспорить решение комиссии Роснедр от 2 сентября 2025 года. В этот день комиссией была одобрена заявка дирекции особо охраняемых территорий Пермского края на выдачу лицензии для использование особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». С аналогичной просьбой в Роснедра обращалось и ООО «Сталагмит Экскурс», однако получило отказ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мечкинская пещера находится в 20 км к северу от Кунгура недалеко от населенных пунктов Заспалово и Родионово. Она состоит из пяти гротов общей протяженностью 350 м. Самый большой из них достигает длины 90 м. и 7 м. высоты.

ООО «Сталагмит-Экскурс» перестало проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Результаты проверки краевого минприроды, выявившего нарушения содержания ООПТ «Ледяная гора», стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года.