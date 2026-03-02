В Тольятти пять человек похитили из ПВЗ ювелирные изделия на 350 тыс. рублей

Полиция задержали пятерых подозреваемых в краже ювелирных изделий из пункта выдачи заказов в Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

О преступлении силовикам сообщил 38-летний хозяин ПВЗ в Центральном районе. Полиция установила, что вечером перед закрытием в пункт выдачи заказов пришли несколько клиентов. Двое из них, мужчина и женщина, стали осматривать и примерять ювелирные украшения, которые они заказали в большом количестве. В момент примерки другой клиент взял у них пакет и быстро покинул ПВЗ.

Работник пункта выдачи заказов высказал посетителям претензии. В ответ на это они бросили заказы и убежали в неизвестном направлении.

После этого сотрудник ПВЗ обнаружил, что часть товара — несколько ювелирных изделий — похищена и заменена на бижутерию. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Сумма ущерба превысила 350 тыс. рублей. Силовики задержали по подозрению в преступлении трех мужчин и двух женщин. Оказалось, что трое из них уже имеют судимости.

Задержанные признали вину. Двое мужчин арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

