Сын экс-главы Самарской области Николая Меркушкина может выйти по УДО

Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Алексея Меркушкина – сына бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В сентябре 2025 года он был приговорен к семи годам колонии строгого режима и 150 млн руб. штрафа.

По данным СК РФ, бывший заместитель председателя правительства Мордовии, акционер Мордовпромстройбанка Алексей Меркушкин в 2015 году передал взятку в размере 7 млн руб. руководителю республиканского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России Александру Тренькину за «отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к потере лицензии». Преступление сообщники замаскировали под сделку купли-продажи акций оператора кондитерской фабрики ОАО «Ламзурь»: за ценные бумаги банкиры заплатили намного больше, чем их рыночная стоимость. Алексея Меркушкина задержали в 2021 году при попытке улететь в Минск. Александр Тренькин приговорен к 60 млн руб. штрафа с лишением права на два года занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Сообщниками Алексея Меркушкина были руководитель «Корпорации развития Республики Мордовия» Михаил Амутнов и экс-министр экономики Мордовии, член совета директоров Мордовпромстройбанка Владимир Мазов. Михаил Амутнов приговорен к штрафу в размере 500 тыс. руб. Владимир Мазов получил 6,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб.

Андрей Сазонов