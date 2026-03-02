В Мосгорсуде начался конкурс на пост председателя

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда. Об этом сообщается на сайте коллегии. Документы от претендентов на пост будут принимать до 27 марта.

Шестилетний срок полномочий действующего председателя Мосгорсуда Михаила Птицына истекает в октябре 2026 года, но по требованиям закона вакансия на должность объявляется примерно за полгода, чтобы кандидаты успели пройти все необходимые процедуры. Формально кандидатов на должности судей отбирают по конкурсу, поучаствовать в нем любой желающий с юридическим образованием и стажем работы по специальности. Не работавшие судьей кандидаты тоже должны сдать квалификационный экзамен.

В 2020 году Михаил Птицын (тогдашний глава Южного окружного суда) оказался единственным кандидатом, откликнувшимся на вакансию председателя Мосгорсуда. При этом объявление о вакантной должности ВККС давала дважды, но заявлений от кандидатов так и не поступило. Только после третьего по счету объявления на конкурс поступила единственная заявка от господина Птицына. В декабре 2025 года он также возглавил Совет судей после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова 14 ноября.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков