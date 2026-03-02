Завтра, 3 марта, в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий в связи с прохождением центральной части циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ В Татарстане 3 марта ожидаются метель и гололедица

На большей части территории республики ожидаются сильный и мокрый снег. В отдельных районах возможны метель, гололед и туман. Видимость в осадках может ухудшаться до 500 метров.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0…-3°, днем столбики термометров поднимутся до 0…+3°. На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, возможны снежные заносы.