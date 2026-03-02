Свердловский СКР возбудил дело после отравления волонтера из-за догхантеров
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после того, как один из волонтеров почувствовал недомогание во время уборки улиц Екатеринбурга, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. По данным СКР, накануне в СМИ появилась информация, что волонтер занимался очисткой территории от вещества, которое могло представлять опасность для домашних животных. Вещества могли оставлять так называемые догхантеры.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
После уборки у мужчины ухудшилось состояние здоровья и понадобилась помощь медиков. Аналогичные признаки были зафиксированы у других волонтеров, работавших в тот же день на месте уборки.
Следственным отделом СК России по Свердловской области начато расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. В рамках уголовного дела проводятся процессуальные действия и экспертные исследования.