В Ижевске в суд передали дело об ограблении криптовалютчика на 4,6 млн рублей

В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Уфы, обвиняемых в хищении криптовалюты на 4,6 млн руб. у жителя Ижевска 1995 года рождения. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, злоумышленники в июле 2025 года приехали на арендованной машине в Удмуртию. Один из них позвонил с утра пострадавшему, сообщил, что поцарапал его машину на парковке, и попросил спуститься на улицу.

Когда мужчина вышел во двор, его схватили четверо в камуфляже и балаклавах, завели обратно в квартиру, связали руки кабелем от зарядки и потребовали ввести пароли для входа в телефон и приложение финансовой биржи. Они перевели с его счета в другой кошелек криптовалюту на сумму, эквивалентную почти 4,6 млн руб. После этого они скрылись.

Сотрудники полиции разыскали автомобиль без госномеров, на котором передвигались злоумышленники, в Уфе, установили, кто его арендовал. Всех нападавших задержали. Как оказалось, один из них знал потерпевшего и был в курсе, что он занимается операциями с криптовалютой. Похищенные деньги соучастники поделили. Материалы уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере») направлены в суд.