Челябинца будут судить за обналичивание и кражу денег у супруги

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя регионального центра. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и краже денег у супруги (п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2020-2025 годах горожанин, желая заработать, использовал счета 18 компаний и предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, и специальное оборудование для обналичивания средств. Через эти счета он по просьбам «клиентов» проводил их средства под видом оплаты услуг. После этого местный житель снимал деньги в банкоматах, удерживая минимум 10% от них в качестве вознаграждения. Таким образом он заработал 3,7 млн руб. Кроме того, в марте 2025 года челябинец украл из сумки своей супруги карту и снял с нее почти 1 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска