Жители Ставрополья перевели мошенникам 20 млн рублей за неделю

За минувшую неделю жители Ставропольского края перевели мошенникам более 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, одна из жительниц Буденновска получила от неизвестного сообщение с текстом: «Привет, это ты на фотографии?». Пострадавшая перешла по ссылке, но, почувствовав неладное, удалила приложение и заблокировала банковскую карту.

«Уже находясь в отделении банка, заявительница получила от сотрудников выписку по счету и обнаружила списание около 290 тыс. руб.», — пояснили в полиции.

В настоящее время оперативники устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, а по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Наталья Белоштейн

