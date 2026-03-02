В Новой Москве нашли нелегальный мини-зоопарк с медведями и львами

В Новой Москве задержали жителя СНТ «Круиз», на участке которого нашли вольеры с редкими животными. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда животным, находящимся под угрозой исчезновения, сообщили в столичном управлении прокуратуры. Также мужчину подозревают в незаконном обороте оружия, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, у задержанного на участке жили два бурых медведя, лев, львица и леопард. Животные содержались в тесных вольерах и не получали ветеринарного ухода. Часть и них изъяли, остальных передали на ответственное хранение. Прокуратура начала проверку по статье о жестоком обращении с животными.

В МВД добавили, что дома у владельца мини-зоопарка нашли ружье, два карабина и патроны к ним. Как минимум одно оказалось пригодным для стрельбы, другие отправили на экспертизу.

Никита Черненко