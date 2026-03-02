Суд обязал пензенку заплатить 750 тыс. руб. за майнинг без договора

Бессоновский районный суд Пензенской области частично удовлетворил иск «Пензаэнерго» к местной жительнице о взыскании неосновательного обогащения. Как сообщили в пресс-службе суда, ответчица организовала в частном доме майнинг-ферму, самовольно подключившись к электросетям.

В январе 2025 года специалисты филиала ПАО «Россети Волга» — «Пензаэнерго» выявили бездоговорное подключение жилого дома к воздушной линии электропередач. В помещении находились три прибора учета, в том числе оборудование для майнинга. Объем неучтенной электроэнергии составил 165,4 тыс. кВт·ч, что энергетики оценили в 1 млн руб.

Суд установил, что ответчица приобрела дом и участок в ноябре 2023 года. Технические условия были оформлены на предыдущего владельца. Лицевой счет женщина открыла лишь в феврале 2025 года. Два из трех приборов учета предназначались для строений на соседних участках.

В ходе разбирательства свидетель сообщил, что на территории слышен гул работающего оборудования, а через окно видны установки для майнинга при отсутствии внутренней отделки дома.

Суд признал задолженность за фактическое потребление электроэнергии в размере 618,1 тыс. руб. Оставшуюся часть требований — 465,1 тыс. руб. — квалифицировали как финансовую санкцию и снизили по ходатайству ответчицы. Итоговая сумма взыскания составила 750 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.

Марина Окорокова