Экс-главу района Перми признали виновным в получении взятки

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин признан виновным в мошенничестве и получении взятки от предпринимателя. Как сообщает properm.ru, господину Дробинину назначен штраф в размере 1,8 млн руб. Также он лишен права занимать должности на госслужбе в течение четырех лет.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» адвокат господина Дробинина Ильдар Салахиев, в ближайшие дни он обсудит с подзащитным приговор и целесообразность его обжалования. «По-моему, приговор весьма лояльный. Суд назначил наказание, который я и просил в прениях — штраф. Отмечу корректное и учтивое отношение со стороны следственного комитета, гособвинения и хорошую организацию судебных заседаний», — подчеркнул господин Салахиев.

Напомним, Дмитрий Дробинин ранее обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие», а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Весной 2025 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре 2025 года Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы. Его арестовали и отправили в СИЗО.

По данным портала Properm.ru, в январе 2026 года в отношении господина Дробинина было возбуждено еще одно уголовное дело — находясь в зоне СВО он перевел на свой счет из банковского приложения на смартфоне сослуживца 2 млн руб.