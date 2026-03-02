Опубликован перечень подлежащих маркировке книг с упоминанием наркотиков

Российский книжный союз (РКС) опубликовал перечень произведений, которые подлежат маркировке, поскольку их текст содержит информацию о наркотических или психотропных веществах. В него попали такие произведения, как «Ганнибал» Томаса Харриса, «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса (издательство «Эксмо»), «Звери. История группы» («Бомбора»), «1913. Лето целого века» Флориана Иллиеса (Ad Marginem) и другие. Уточняется, что в случае, если издатель находит книгу в перечне, у него есть 10 дней на самостоятельную маркировку цифровой книги и 60 дней на маркировку физической копии. Реестр будет обновляться еженедельно, уточнили в РКС.

Пакет законопроектов, который уточнил понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, был подписан президентом в августе 2024 года и вступил в силу с 1 марта 2026 года. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом они не должны содержать информацию о допустимости и привлекательности потребления. Норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, но затронет как исполнителей, так и распространителей. Наказывать за распространение таких произведений без маркировки будут штрафами до 600 тыс. руб., уголовная ответственность будет наступать после двукратного нарушения в течение года. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Юлия Юрасова