Минтранс Башкирии обязали выделить деньги на мост в Зианчуринском районе

Кировский районный суд Уфы обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в течение полугода выделить средства на реконструкцию моста через реку Идяш на межмуниципальной дороге Верхний Сарабиль — Кувандык. С исковым заявлением обратился прокурор Зианчуринского района.

Административный иск прокуратура мотивировала тем, что мост находится в ненадлежащем состоянии — сооружение имеет «значительный прогиб» и провисание на пролетном строении, а также многочисленные трещины и просадки проезжей части.

Надзорное ведомство просило суд обязать правительство и минтранс Башкирии в течение трех месяцев выделить деньги на реконструкцию моста, а Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ) — перестроить сооружение в течение шести месяцев. Кроме того, от управления прокуратура требовала обустроить поблизости объездную дорогу.

Кабмин, минтранс и УДХ Башкирии просили отказать в удовлетворении требований. В частности, управление настаивало, что на реконструкцию моста потребуется от полутора до двух лет.

Суд частично согласился с доводами УДХ Башкирии, увеличив срок реконструкции с шести до 18 месяцев.

Идэль Гумеров