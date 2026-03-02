СУ СКР в Саратове завел дело после обрушения глыбы льда с крыши на девушку

СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту травмирования местной жительницы в результате падения наледи (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Нина Шевченко

Инцидент произошел 28 февраля на ул. Танкистов. С кровли многоквартирного дома на 29-летнюю саратовчанку сошла снежная масса. Девушку доставили в больницу с травмами.

Следователи устанавливают круг ответственных лиц, в чьи обязанности входила своевременная очистка кровли. Действиям (или бездействию) сотрудников управляющей компании будет дана правовая оценка.

Нина Шевченко